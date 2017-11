Una investigación muestra cómo un compuesto extraído del olivo puede ayudar a la cicatrización de heridas

Los investigadores IMIB-Arrixaca buscan financiación para desarrollar un producto que se podría comercializar en "muy pocos años"

Un compuesto que se puede obtener de la hoja del olivo, el ácido oleanólico, es capaz de activar rutas moleculares críticas para la migración de las células del borde de una herida y acelerar su cierre, tal y como concluye un estudio reciente, publicado en Plos One y llevado a cabo por científicos del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB)-Arrixaca.

Así, esta investigación ha permitido averiguar exactamente cómo actúa el ácido oleanólico sobre la célula para que ejerza su acción, algo que no se había descrito hasta ahora. De esta forma, estos expertos murcianos han conseguido describir por primera vez el mecanismo por el cual algunos extractos de plantas son capaces de promover y mejorar la cicatrización de heridas, según fuentes del Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad consultadas por Europa Press.

Los resultados obtenidos, publicados en la revista Plos One, pueden ser claves para desarrollar nuevas estrategias para optimizar el cierre de heridas cutáneas en general y heridas crónicas en particular. Las lesiones crónicas como el pie diabético o las úlceras por presión llegan a afectar al 1% de la población, representando su tratamiento y el de sus complicaciones hasta un 3% del gasto sanitario total. Además, según ha explicado Armero en declaraciones a Europa Press, comprender el mecanismo exacto permite a los investigadores "adaptar la forma química para que el producto surta más efecto".

Los investigadores no han trabajado directamente con la planta del olivo para extraer el ácido oleanólico, sino que han obtenido los productos para el proyecto de una empresa radicada en Alcantarilla (Nutrafur parte del grupo Frutarom) y que es referente en la extracción de productos de plantas como el tomillo, el romero y el olivo.

En este sentido, Armero ha señalado que, de momento, se trata de investigación "básica" e "in vitro", con cultivos celulares, y que todavía queda mucho tiempo para una aplicación farmacológica del compuesto. Y es que una herida humana, según este investigador "no es lo mismo que trabajar con células en laboratorio". Antes de llegar a comercializarse, el fármaco deberá validarse 'in vitro' y, posteriormente, en animales. Finalmente, el producto se probaría en seres humanos, lo que requiere "medidas de seguridad muy altas" a pesar de ser un producto "natural".