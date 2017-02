Denuncian la desaparición de un adolescente de 16 años en Parla

Una familia de Parla ha denunciado ante la Policía Nacional la desaparición de José, un adolescente de edad de 16 años del que no saben nada desde este pasado miércoles a las 14.30 horas. El joven no llevaba móvil y la última vez que tuvieron noticias de él fue al salir de su instituto el IES El Olivo en el que estudia y al que no volvió al día siguiente.