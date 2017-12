Un sínodo sobre los jóvenes, desafío del Papa para 2018, tras un 2017 defensa de los refugiados y las mujeres

Los jóvenes serán los protagonistas del próximo año 2018 en el Vaticano, con motivo del Sínodo de los Obispos que se celebrará en el mes de octubre y que tratará sobre el tema 'Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional'. Este será uno de los desafíos a los que se enfrentará el Papa Francisco, tras un año 2017 marcado por los viajes a Colombia, Egipto, Birmania y Bangladesh, la defensa de los refugiados y el impulso al papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia.

Para preparar la próxima Asamblea General del Sínodo de los Obispos, el Vaticano lanzó un cuestionario con el objetivo de que todas las Conferencias Episcopales lo difundieran entre los jóvenes y así conocer sus problemas, anhelos y su relación con la Iglesia. Los obispos españoles presentaron este mes las conclusiones de esta encuesta, que revela que más del 60% de los jóvenes españoles afirma sentirse escuchado por la Iglesia pero también que un 54% no se siente comprendido. Esta síntesis fue enviada a Roma el pasado 30 de octubre.

Aunque no hay confirmación oficial, el Papa estaría planeando una visita a Estonia, Letonia y Lituania para el próximo año, cuando las tres naciones del Báltico celebrarán el centenario de su independencia de Rusia.

Entre los temas tratados, destacan por el C-8: el papel de la Curia como instrumento de evangelización y de servicio no sólo para el Papa sino también para las Iglesias locales, la descentralización, el rol de las nunciaturas apostólicas y la selección del personal para que pueda ser menos clerical y más internacional, con el aumento de jóvenes y de mujeres.

Francisco comenzó el año reivindicando el rol de las madres como "antídoto" frente al egoísmo y al individualismo durante la homilía de la misa del 1 de enero. En febrero, reconoció en una de sus homilías que "sin la mujer no hay armonía en el mundo" y advirtió de que "no está para lavar platos". Además, con motivo del día de la mujer, el 8 de marzo, el Vaticano organizó un evento con activistas y líderes sociales de todo el mundo auspiciado por la organización 'Voices of faith'.