¿De qué color ves las fresas?

La imagen publicada por Matt Lieberman en Twitter es un juego visual que engaña a nuestro cerebro. Junto a la fotografía, el neurocientífico escribió: “Esta foto no tiene ningún píxel de color rojo. Gran demostración de la constancia del color”

Aunque parezca que las fresas son rojas, todo se debe a un curioso fenómeno de percepción del cerebro ya que éste mantiene el mismo tono de color de los objetos aunque la fuente de luz cambie y sea diferente.

Para comprobar el color de las fresas que en un principio se aprecian rojas, hay que ampliar la fotografía para ver las distintas tonalidades de azul de las que están compuestas.

This picture has NO red pixels. Great demo of color constancy (ht Akiyoshi Kitaoka) pic.twitter.com/pZHvbB6QHE