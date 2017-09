Los clubes de rugby tiene cada año más jugadores con síndrome de Down, lo que fomenta su inclusión, según Down España

El rugby se está posicionando como "el mejor deporte para fomentar la inclusión" de las personas con síndrome Down, según ha señalado este jueves 7 de septiembre la organización Down España, que ha asegurado que los equipos que apuestan por incluirles en sus filas "está creciendo en España cada año".

Para Down España, el rugby se ha convertido en "una magnifica plataforma no sólo para fomentar el deporte entre las personas con síndrome de Down, sino para impulsar la propia inclusión del colectivo", que este año ha sido reforzado con el 'Torneo Internacional de Rugby Inclusivo' que se celebró en Vitoria del 21 al 25 de agosto.