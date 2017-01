“Y el regalo que quiero que los reyes lleven a otro niño es…”

A los más pequeños hay que explicarles que no todos los regalos pueden ser para ellos. Hay que compartir y para ello hay iniciativas como la de la ONG Solidary Kids, que pretende que cada niño pida en su carta un juguete para otro niño sin recurso. Se trata de que "la conciencia de la navidad no sea el consumismo, sino también pensar en los demás, ayudar y ser conscientes que todo lo que tenemos nosotros no lo tiene todo el mundo". Han pedido la frase "y el regalo que quiero que los reyes den a otro niño es..." se incluya en todas las cartas de las grandes superficies. Jaime, Bosco y Javier son tres hermanos que han pedido para otros niños una pelota para jugar y un libro para aprender. Los juguetes que recoja la ONG este año será para los niños de Haití.