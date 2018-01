La jurisprudencia del TC avala un sistema de oposiciones docentes con exámenes no eliminatorios, según CCOO

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional avala los procesos extraordinarios de accesos a la docencia no universitaria con pruebas no eliminatorias y mayor peso de la experiencia y los méritos, según un informe jurídico de la Federación de Enseñanza de CCOO.

"No se trata de un proceso restringido, proscrito por el artículo 23 de la Constitución española, sino libre, ya que no se impediría el acceso a quienes no sean funcionarios interinos", argumentan desde CCOO, que defienden una oposición compuesta por una única prueba y una valoración del 55% en el cómputo global, y una fase de concurso con un peso del 45%, "tal y como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1994, de 20 de junio".