Justin Bieber dedica una foto a una menor fallecida para que sea colocada en su ataúd

Su trágica muerte ha conmocionado al Reino Unido y ha conmovido también a multitud de personas de diferentes rincones del mundo después de que la triste noticia se reprodujese a través de numerosos medios internacionales: Megan Evans, de 14 años de edad y oriunda de Milford Heaven, Gales, se suicidó después de librar en secreto una batalla contra el acoso que sufría en las redes sociales. Víctima del denominado 'bullying', fue su propia madre quien encontró su cuerpo sin vida.

Sin constancia del acoso que sufría, tras la tragedia, ésta ha iniciado una campaña para concienciar al respecto de un tema tan sumamente delicado como este.

"No vimos ninguna señal. Eso hace que sea más difícil de entender porque no lo vimos venir. Todavía no sabemos por qué, porque no dejó ninguna nota, aunque por lo que hemos descubierto estaba sufriendo bullying a través de una red social", dijo la madre, Nicola Harteveld, en declaraciones recogidas por Mirror.

Con el propósito de honrar su recuerdo, Nicola también pidió ayuda en las redes sociales para conseguir que Justin Bieber, su mayor ídolo, le entregase una dedicatoria en memoria de la joven, a la que previamente sus padres habían regalado un pase VIP para ir a un concierto suyo en Cardiff durante el mes de junio, algo que estaba deseando que se produjese.

Un día después de su campaña para conseguirlo, el polifacético canadiense ha respondido a su súplica y le ha entregado una fotografía firmada que será colocada en su ataúd.

"Nunca pensé que volvería a llorar lágrimas de felicidad otra vez. Estaba equivocada. Nuestra preciosa Megan nos mirará desde arriba ahora y sonreirá de oreja a oreja, ya que su sueño se ha hecho realidad".

El funeral de Megan tendrá lugar este lunes 20 de febrero en una iglesia de su tierra natal.

Por su parte, las autoridades se encuentran aun investigando el suceso intentando esclarecer y concretar las causas de su muerte.