La lesión de un bebé que nació con ventosa y fórceps: “Había sangre por todos lados”

Jessica Henderson y Darren Carr temen que su hijo se quede con una marca en la cabeza. La madre, que estuvo 27 horas de parto, ha explicado que su experiencia fue "horrible".

"La chica estaba tirando de la ventosa cuando yo no tenía contracciones. Me sentía como si me estuvieran arrancando algo de mí. Había sangre por todos lados", ha explicado Jessica Henderson en STV.

Los padres aseguran que el personal no sabía cómo usar la ventosa y que leyeron instrucciones delante de la pareja antes de probarla. Denuncian que el personal trató de cubrir las lesiones de Kayden poniéndole un gorrito de inmediato.

No fue hasta horas más tarde, después de dejar el hospital, cuando los padres se dieron cuenta de la magnitud de las lesiones de Kayden.

El doctor Alan Cook, director médico de NHS Tayside, en Dundee, Inglaterra, ha pedido disculpas. "El jefe de obstetricia y yo nos hemos reunido con la señora Henderson para disculparnos por su experiencia y por la angustia creada". El hospital investigará lo sucedido y atenderán en lo necesario al bebé en el futuro.