La lotera que vendió el 'Gordo' de Navidad en 2016: "Ahora se ve mucha alegría en el barrio"

La Administración de Lotería número 32 de Madrid, regentada por Agustín y María José, vendió íntegro el premio 'Gordo' (66.513) del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en 2016. Un año después, María José asegura que en el establecimiento "hay un poquito más de jaleo" que el año pasado y que tras repartir el premio más importante, "ahora, se ve mucha alegría en el barrio".

Sobre si están teniendo peticiones de números concretos --este año el 155 se agotó en el mes de octubre en alusión al artículo 155 que el Gobierno aplicó en el marco de la crisis política catalana--, María José ha afirmado que "hay gente que pide números en particular y otra gente que quiere el que le elijas". "Depende de la gente", ha señalado.

A Marian y a su madre Juani les tocó 400.000 euros a cada una. La hija, que se enteró en la oficina, se escapó para ir a contárselo a su madre en persona "no sea que le fuera a dar algo" del susto. "Es una alegría inmensa. Estoy embarazada y esto ayuda mucho, pero hay que seguir trabajando", decía.

Un año después, la lotera María José dice desconocer cómo les ha ido a los clientes. "No lo sé exactamente porque no sé lo que les toco". No obstante, ha hecho hincapié en que "se ve mucha alegría en el bario".