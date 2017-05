La lucha de una enfermera por mantener a un joven con vida durante un viaje en autobús

La joveny ha contado el momento en el que mantuvo con vida a un chico en el autobús cuando se dirigían a un festival de música durante el fin de semana. Ha explicado que el hombre no pasó ni un solo segundo solo y que otros pasajeros se quedaron con él hasta que llegaron los paramédicos.Lindsay, de 29 años, se dirigía al festival de música de Burton Constable Hall el sábado cuando de pronto alguien gritó que un hombre había caído enfermo en la parte trasera del autobús, informa Mirror Al darse la vuelta, Lindsay vio a un hombre tumbado en el suelo. Enseguida, ella y otro médico –ambos fuera de servicio- corrieron hacia él para tratar de ayudarle. "Estaba temblando y no respondía"."Le pedí a un hombre que viniera y me ayudara a sacarlo del autobús porque la gente estaba mirando y había niños pequeños a bordo".