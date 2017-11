Una madre "avergonzada" pide consejo para lidiar con su hija "racista" de seis años

“Se lo dice a nuestros hijos. Tenemos tres. El mayor, de 8 años, no presta ninguna atención a lo que le dice su padre porque sabe que es horrible, equivocado y racista. Me ha dicho que cree que su padre es un abusón por pensar esas cosas. Mi hija, por otro lado, se cree todo lo que le dice y no me escucha cuando le digo que está mal y le trato de explicar por qué. No sé qué hacer ahora. No quiero que crezca siendo racista y piense estas cosas”.