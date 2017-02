El 'troleo' de una madre a sus hijos para que aprendan a fregar los platos

Para muchos es una auténtica pesadilla: la tarea a esquivar y eludir a toda costa en toda convivencia. Pero, a veces... fregar los platos es inevitable. O eso es lo que una madre quería hacerle ver a sus hijos.

Mayúscula fue la sorpresa de Alyssa Perez, una joven de 19 años de edad, cuando llegó a su casa y encontró todos los cajones y las estanterías de la cocina repletas de cubiertos de plástico, al igual que sucediese con toda la vajilla.

Incrédula, al intentar echar mano a un tenedor convencional se topó con la cruda realidad, la cual no dudó en publicar a través de su cuenta en Twitter para compartirlo con el resto de los usuarios:

