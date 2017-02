Da a luz a gemelos a los 64 años en Burgos

Una mujer burgalesa acaba de dar a luz a gemelos a los 64 años tras someterse a una fecundación in vitro en EEUU. Pero esta mujer ya fue madre con el mismo tratamiento. Hace seis años, a los 58, tuvo otra hija pero los servicios sociales le quitaron la custodia por tenerla desatendida. Su historia no es la única. El pasado octubre una mujer, Lina, de 62 años, tuvo un hijo en Galicia. Este caso fue muy criticado, aunque esta médica no dudó en defenderse. Los ginecólogos suelen desaconsejar la maternidad tan tardía. En la sanidad pública la edad máxima para someterse a un tratamiento de fertilidad son los 40 años. Mientras que en la privada son los 50.