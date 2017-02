"Reza, Malena, ¡pídele a Dios!", el vídeo que está dando la vuelta al globo

Una auténtica 'tromba' de retuits ha llevado a este vídeo a convertirse en todo un fenómeno viral en las redes sociales. La razón: las palabras de una madre a su hija Malena en medio de la histeria, –por momentos in crescendo–, provocada por las fuertes inundaciones que han golpeado a Buenos Aires, capital argentina, donde se contextualizan los hechos.

Madre e hija se encontraban en el coche intentando llegar a casa después de "un tormentón". Y la vivienda, tal y como explica la ya famosa Malena, se encuentra "pasando una calle que tiene un arroyo, el cual se desbordó e inundó todo". El "único camino" por el cual podían llegar a su destino era éste, por lo que, con miedo y dificultad, intentaron avanzar con el vehículo surcando el agua, en medio de la inundación.

Fue entonces cuando la madre de Malena comenzó su súplica desesperada, aumentando poco a poco el tono en que realizaba sus plegarias: "Malena, se me está quedando el auto. Dale, por Dios. Te pido Dios que nos ayudes. Dios, nos ayudes. Dios te pido por favor llegar a casa. Te pido por favor", insistió, antes de ser interrumpida fugazmente por su hija con un "no sé rezar" ante el que espetó, gritando: "Reza, Malena. ¡Pídele a Dios!"

Y Malena... "no supo" cómo reaccionar. "Era una situación horrible y de desesperación. Y sí, NO SÉ REZAR porque no creo en Dios y no le recé nunca a nadie", intentó explicar posteriormente en Twitter, donde añadió: "En ese momento de desesperación ya no puedes ni pensar".

Afortunadamente la escena se resolvió con un final feliz, y es por ello por lo que se ha popularizado como un momento que, sin restarle el riesgo que comprendía la situación, cuenta ahora con una buena dosis de humor a su alrededor.