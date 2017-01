Liberan a un perro que llevaba 15 años encadenado en el jardín

Bear es un perro del condado de Suffolk, en Nueva York. Su dueño le ató en el jardín trasero y desde hace 15 años no le ha soltado. A pesar de vivir en una zona costera, jamás ha paseado por la playa y todos los inviernos los ha pasado en el exterior. Alertados por los vecinos, la asociación Guardians of Rescue, le ha liberado de la cadena sin que su dueño, que no ha sido acusado de crueldad animal, según publica el dalymail.co.uk, mostrase ningún impedimento. Ahora Bear disfruta de una vida mejor. El equipo de rescate le ha llevado a lugares hasta ahora desconocidos para él: el parque, la costa e interiores con chimenea, donde nunca más volverá a sufrir el frío.