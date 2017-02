Muere un padre de familia durante un maratón de videojuegos

El resto de usuarios empezaron a preocuparse cuando Vigneault, que jugaba bajo el nombre de PoShYbRiD, no regresó de fumarse un cigarrillo. Le encontraron inconsciente en su casa de Virginia Beach y fue declarado muerto en ese mismo lugar, informa The Mirror.

Tonya Borman, portavoz de la policía de Virginia Beach, explicó que los agentes respondieron a una llamada al teléfono de emergencias 911 por un paro cardiaco. Vigneault fue declarado muerto en su vivienda. La causa de su muerte está bajo investigación, señaló la oficina forense.

El perfil de Brian en Twich dice que había recaudado casi 11.000 dólares (unos 10.450 euros) para varias organizaciones de caridad durante los cinco años que llevaba como ‘streamer’.

La comunidad de jugadores de ‘Fame’ le rindió tributo en su página de Facebook. “Malas noticias desde Virginia Beach, uno de los más famosos streamers norteamericanos y miembro de nuestro clan Poshybrid ha fallecido a la edad de 35 años. No podemos encontrar las palabras para describir la tristeza de este momento para todos nosotros y seguro que este juego no será lo mismo sin la leyenda. Quizá las líneas más tristes no pueden ser escritas, los pensamientos más tristes no pueden ser pronunciados. Esperemos que esté en un lugar mejor ahora y que su alma descanse en paz, nunca será olvidado. Una persona que permanece en nuestros corazones nunca muere”.