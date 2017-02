Miguel Carcaño: "El cuerpo de Marta no está en el río"

Y además... Sin rastro de Marta del Castillo en el río Guadalquivir

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Del Castillo, que ha reiterado su "decepción" por que haya concluido este viernes sin resultados de cara a la investigación la búsqueda del cuerpo de la joven sevillana asesinada en 2009 que se ha llevado a cabo durante toda la semana en una zona del río Guadalquivir que todavía no había sido rastreada, asegura "no sabe cuánto tiempo duró el encuentro con Carcaño, pero fue lo suficiente para que le dijera que en el río no estaba".

"Mi intención era que me confirmara si estaba en el río o no y me dijo que para él su hermano la ha tenido que cambiar de sitio", asegura Del Castillo, que ha explicado que "fue a la aventura, porque si Miguel no le hubiera querido recibir no le hubiera recibido". "Era lo último que me quedaba después de ver a estos hombres una semana metidos en el agua, así que me decidí, no tenía nada que perder, 800 kilómetros y un día es lo único que perdía", señala el padre de Marta, que afirma que se dirigió a Carcaño "dándole la mano respetuosamente".

Cuestionado sobre si Carcaño le ha hablado de otro sitio en el que pudiera estar el cuerpo de la joven, Del Castillo ha insistido en que "no" y que Carcaño se ha referido a la finca la Majaloba, a la afueras de La Rinconada, "que su hermano se hizo cargo de todo, que él se quedó paralizado, que el hermano fue con el coche de la mujer y que cogieron la silla para montarla en el vehículo". "Me dijo que su hermano fue a tiro hecho", añade.

"Yo le dije que estaba cumpliendo un pena a causa de sus mentiras, que la última declaración suya el juez no se la creía y se encogió de hombros afirmando que él hablaba con el hermano cada vez que iba a la Policía y cada vez que salía y que siempre seguía las indicaciones del hermano", explica Del Castillo.

"Él me dice que el hermano la ha tenido que cambiar de sitio, eso es en lo que él insiste", que "fue a Majaloba, que no sabía ni cómo se llamaba aquel sitio, y que cree que el sitio era el que él dijo, y que si no se encuentra, el está en que su hermano la ha cambio de sitio", manifiesta.

En este sentido y sobre si le cree cuando dice lo de Majaloba, ha afirmado: "Yo siempre ha dicho que si yo estuviera en la cárcel y mi hermano tuviera en sus manos mi libertad, yo me arriesgaría".

Sobre si en algún momento del encuentro Carcaño ha mostrado algún tipo de arrepentimiento, Del Castillo ha explicado que "estaba con la cabeza agachada, la voz entrecortada y un poco demacrado", pero, añade, "la situación en la que está tampoco es para estar tirando cohetes".

Además, y sobre la teoría que defiende el agente de la Policía jubilado Ricardo Morente, que señala que el cuerpo podría estar en la finca situada junto a la carretera que une Sevilla con La Algaba (A-8006), Del Castillo asegura que Carcaño "le dijo que fue la carretera de La Algaba", y, "como sabemos los que vivimos aquí, a La Algaba se puede llegar por dos sitios, y él me indicó el tanatorio para adelante", y que "el hermano fue a tiro hecho".

Por otra parte, y sobre si terminada la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el Guadalquivir, la Policía se ha puesto en contacto con él, ha apuntado que "la Policía no le ha dicho nada" y que se enteró de que había terminado la búsqueda por los medios de comunicación. "Venía en carretera cuando me enteré y me hubiera gustado que me hubiera dado tiempo de despedirme y agradecer a los GEOS y a la Policía ese esfuerzo que han hecho durante esta semana".

Sobre si es la misma versión que le dio al juez hace un par de años, Del Castillo asiente y dice que "a causa de sus mentiras el juez no le creyó y su hermano está libre y él se va a comer 21 años en la cárcel". "Él se encogió de hombros como asintiendo que tenía razón", añade el padre de Marta, que agrega: "Pienso que se arrepiente de haber dicho tantas mentiras".

"BUSCARÉ COMO PUEDA"

Asimismo, Del Castillo dice que le preguntó "a qué se debió la búsqueda en Camas" y "él me dijo que fue a Zaragoza y a raíz de ahí lo llevaron a Camas, que él nunca dijo nada de Camas". "Lo que estoy diciendo son palabras textuales", insiste el padre de Marta.

Cuestionado sobre si con esta versión exculpa al Cuco, Del Castilo dice que "le preguntó por este tema y dijo que el Cuco estuvo allí". "Él me lo ha confirmado. El hermano lo amenazó y salió corriendo. Ayudó poca cosa y después se fue".

Por último, y sobre si le pediría a la Policía que volviera a buscar ahora en el sitio que le ha indicado, Del Castillo ha respondido que "no le va a pedir nada a la Policía y que él buscará como pueda".