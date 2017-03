Retiran la matrícula del coche a un canadiense por ofensiva

Según la compañía local CBC, la decisión se tomó tras recibir una denuncia que consideró el nombre Grabher, es decir ‘grab her’ (‘agárrala’), como “misógino” y "promotor de la violencia contra las mujeres".

La frase adquirió fama después de que en 2016 se hiciera pública una grabación de 2005 de Donald Trump en la que pronuncia comentarios ofensivos hacia las mujeres y emite frases machistas y de mal gusto.

La decisión ha provocado la furiosa reacción del dueño de la matrícula, quien afirma que se siente orgulloso de llevar el apellido Grabher, de origen alemán. "¿Qué derecho tiene el gobierno de Nueva Escocia de marginar mi apellido?", ha exclamado y ha asegurado que su matrícula personalizada tiene unos 25 años y que hasta ahora nadie se había sentido ofendido por ella. Además es un recuerdo familiar. Se la regaló a su padre cuando cumplió 65 años. Al morir éste, él se quedó con la placa. Mientras soluciona el asunto con Nueva Escocia, ha pedido otra matrícula con el nombre al estado de Alberta, que no ha puesto problemas.



Además afirma que él no es como el actual presidente estadounidense. "Trump es una persona totalmente diferente. Es un ignorante. A él no le importa nadie y yo no quiero que se me compare con él", ha subrayado.