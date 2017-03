Mauricia Ibáñez reivindica su derecho a ser madre a los 64 años

Mauricia Ibáñez ya tiene edad para ser abuela pero a sus 64 años se la ve feliz empujando las cunas de sus hijos que hoy cumplen un mes de vida. Esta burgalesa sexagenaria reivindica con total naturalidad su derecho a ser madre a pesar de su avanzada edad. Los mellizos que acaba de traer al mundo no son sus primeros hijos, antes ya tuvo una niña que la Junta de Castilla-León le quitó por entender que no la atendía suficientemente. Víctima de un trastorno paranopide de la personalidad recurrió auna clínica de Nueva York para someterse a una inseminación artificial ya que allí la edad no es un límite. Para evitar que ocurra como con su primera hija, un juez ha autorizado que las autoridades controlen el desarrollo de los mellizos mediante un asistente social. Además Mauricia deberá acuidir periodicamne a controles psiquiátricos.