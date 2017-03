Los médicos piden un Pacto de Estado contra el acoso escolar porque cuando llegan niños a la consulta "ya no van bien"

El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, ha reclamado "con fuerza" a los partidos políticos un Pacto de Estado para combatir el acoso escolar en el que se implique toda la sociedad y ha alertado de que, aunque desde el ámbito médico hace falta mejorar en la detección de agresiones a menores por parte de sus compañeros, cuando las víctimas de acoso llegan a las consultas es porque "las cosas ya no van bien".

"Pido con fuerza un pacto para la educación. El problema que traemos hoy aquí requiere una actuación inmediata de todos los que tienen algo que ver con la educación de los chicos, lo que quiere decir prácticamente toda la sociedad", ha insistido Rodríguez Sendín durante la inauguración de un debate entre políticos y representantes de la sociedad civil sobre el acoso escolar, organizado por la asociación Sociedad Civil por el Debate.

Además, ha hecho hincapié en que, pese a tratarse de un fenómeno que "ya ha existido en el pasado", combatir la violencia en las aulas y fuera de ellas es ahora de especial importancia porque "se han añadido medios para amplificar las actuaciones de los agresores", a través de las nuevas tecnologías. "No saben lo que puede llegar a sufrir un niño por estas agresiones", ha indicado el presidente de los médicos en una de sus últimas intervenciones en el cargo, dado que su mandato termina este viernes. Según ha asegurado, el acoso escolar es un problema que sufren "uno de cada diez" menores.

RECURSOS PARA IMPLANTAR LOS PLANES Y MEDIDAS

Durante el debate, los cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre los que estaban miembros de la Fundación ANAR, de institutos, de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar (AMACAE), compuesta por padres; y miembros de la Policía implicados en la concienciación en escuelas han exigido a los partidos políticos que, además de impulsar un Pacto de Estado contra el acoso infantil y diversos planes y medidas para combatir la violencia contra los menores, doten de recursos económicos y humanos a estas medidas para que puedan implantarse de forma efectiva.

"El Pacto de Estado debe garantizar la protección a la infancia gobierne quien gobierne. Es necesario que este pacto ataje la violencia entre iguales y asegure la protección de las partidas destinadas a la infancia incluso en tiempos de crisis", ha incidido la directora del teléfono de ayuda a niños y adolescentes de Fundación ANAR (900 20 20 10), Leticia Mata, un servicio que cada año atiende miles de llamadas de adolescentes que sufren violencia en el ámbito familiar, en el colegio o en otros ámbitos.

En este sentido, tanto la directora de AMACAE (una red de padres y madres implicados en la lucha contra el acoso escolar), Mar Valdeíta, como el profesor Casildo Gómez, que participa en el equipo de mediación y convivencia del IES Madrid Sur, y el policía David Vera, que coordina un equipo de miembros de los cuerpos de seguridad cuya función consiste en impartir cursos de concienciación y prevención de la violencia en institutos de Madrid, han denunciado la falta de recursos y de apoyo de las administraciones que, según indican, experimentan a la hora de llevar a cabo sus respectiva labores en la prevención y lucha contra la violencia entre menores.

"Las declaraciones en los medios de comunicación no nos parecen reales. Que los políticos dejen de decir que van a hacer algo cuando hay un caso mediático y que tomen medidas reales", ha manifestado Valdeíta ante las diputadas de PP y PSOE Silvia Heredia y María Aurora Flórez, respectivamente; la responsable de Infancia de Ciudadanos, Virginia Millán; y la senadora de Podemos y portavoz de la Comisión de Educación en la Cámara Alta, Pilar Lima.

Además de la carencia de recursos, los representantes de la sociedad civil han denunciado sentirse "poco escuchados" por parte de los partidos y de las administraciones cuando, a su juicio, la solución contra el acoso pasa por "implicar a toda la sociedad", como han reconocido varios de los representantes políticos.

En este sentido, Valdeíta ha criticado que el sistema de atención a los casos de bullying en los colegios "está viciado" porque "la carga de la prueba recae sobre las familias" y los centros educativos a menudo "velan por sus propios intereses" en contra de las familias de las víctimas. A su vez, el profesor del instituto madrileño ha lamentado que, a su juicio, las políticas se llevan a cabo con frecuencia "desde arriba" y sin consultar a los profesores implicados en programas activos de mediación y resolución de problemas en los centros escolares, que son en la mayoría de casos el origen de los conflictos.

"Hay que decirle sobre todo a los políticos que hay que hace inversión, sobre todo el políticas preventivas. Nosotros tenemos cuatro agentes más el coordinador para una población de casi 30.000 alumnos. Tratamos de llegar a todo pero nos faltan recursos", ha indicado a su vez David Vera.

En este sentido, la representante del PP ha defendido la labor del anterior Ejecutivo y ha incidido en que "durante los últimos años se han modificado más de 20 leyes para proteger a la infancia". En todo caso, ha hecho hincapié en que, a su juicio, la lucha contra el acosos escolar requiere "intentar no politizar" esta causa y generar "mayor coordinación entre comunidades autónomas", al ser estas las que tienen competencias en educación. "Cuando tienes 750 chavales, un orientador y un PT y medio la cosa se te complica. Hacen falta recursos y creérselo", ha reconocido.

A su vez, la maestra y diputada socialista ha subrayado la importancia de comenzar el trabajo de prevención desde la Educación Primaria, porque los estudiantes "llegan al instituto con una mochila de experiencias" que puede ser determinante para que finalmente se produzcan o se eviten casos de violencia entre ellos. Además, ha urgido a estudiar con mayor detalle el fenómeno del acoso escolar y "por qué se produce" para detectar "distintos casos de acoso y distintos patrones" que permitan detectar con mayor rapidez este tipo de conductas, prevenirlas y combatirlas.

"Los partidos muchas veces creamos pactos y planes como setas que no se implementan de forma eficaz ni se acompañan de los recursos y del presupuesto adecuado --ha lamentado, a su vez, la senadora de Podemos--. En el futuro sabremos si estos pactos van a ser útiles o no, pero esta es una lacra que tiene que ser abordada ahora. El problema es que existe un ahora en el que no lo estamos haciendo y no estamos aplicando las partidas presupuestarias para llevar los planes adelante".

Entre los responsables políticos, la responsable de Infancia de Ciudadanos ha puesto en valor los "pasos" que se están llevando a cabo en el ámbito político, entre los cuales ha señalado la creación de una comisión en el Congreso para estudiar la forma de combatir el acoso escolar, pero ha reconocido que "no se conforman con eso". "Necesitamos recurso económicos y humanos pero también herramientas para combatirlo y para identificarlo y saber cómo combatirlo", ha apostillado.