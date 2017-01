Dos menores vietnamitas viven cuatro días solas en el aeropuerto del Prat

Con sólo trece años deambularon solas, cuatro días, por la zona de tránsito internacional del aeropuerto del Prat, en Barcelona, sin llamar la atención ni de trabajadores ni de pasajeros.

No fueron detectadas por los servicios de seguridad hasta que intentaron pasar por un control a zona española, sin pasaportes ni billetes. Las menores no aclararon a la Policía cómo llegaron al aeropuerto, si lo hicieron o no acompañadas. Ahora se investiga si se trata de un caso de inmigración ilegal o de tráfico de seres humanos.