Una joven mexicana consigue llegar a tiempo a su boda gracias a un motorista

En Oaxaca (México), una joven novia que tenía cita para subirse al altar tuvo que recurrir a la moto como medio de transporte para llegar a tiempo a su propia boda. La novia salió de casa para llegar a su casamiento sin imaginarse que ese día habría atasco en la ciudad, por lo que no le importó mancharse el vestido con tal de llegar a tiempo.

A las 11.00 horas (hora local), la mexicana tenía que estar en la catedral de Oaxaca y aunque salió con tiempo de su casa no contaba con los atascos que, causados por el mercado, había ese día.

A la joven no le faltaba más de un kilómetro para llegar a la iglesia, pero el tráfico era tan denso que el coche avanzaba muy lentamente, por lo que, su primo que era quien la acompañaba en el automóvil le sugirió que fuese en moto a la iglesia.

Ahora los novios buscan al motorista para agradecerle su ayuda ya que si no hubiera sido por él, según asegura la joven en un vídeo que compartió en sus r edes sociales contando la historia, ella no hubiese llegado a tiempo a la iglesia y el enlace no hubiera sido posible.