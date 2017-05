Las crisis migratorias no han mejorado porque sus causas principales no han variado, según la OIM

El director general de la Organización Internacional para las Migraciones, William Swing, ha advertido de que la situación mundial en relación a las crisis migratorias no ha mejorado este año porque las causan principales que las provocan no han variado.

"Siempre me pregunto ¿las causas principales han cambiado? La respuesta, por supuesto, es no. Tenemos conflictos armados en África Occidental hasta el Himalaya, tenemos hambruna en cuatro países, tenemos la migración económica, tenemos una situación global en la que más personas están muriendo que naciendo, y por eso los factores de empuje y atracción no han cambiado", ha especificado Swing en una entrevista con Europa Press con motivo de su participación en España en el Congreso Internacional de Enfermería, que tiene lugar estos días en Barcelona.