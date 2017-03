El acusado de la muerte de la peregrina Denise se niega a declarar

El acusado del asesinato de la peregrina estadounidense cuyo cadáver fue hallado en Astorga se ha negado hoy a declarar tanto a preguntas de la Fiscalía y de la acusación como de su defensa. No obstante, en el turno de intervención de su abogado, éste ha puesto en duda la veracidad de los testimonios de policías y fiscal. En este sentido, ha insistido en que Miguel Ángel Muñoz Blas se inventó la reconstrucción de los hechos y que no existen pruebas que corroboren su declaración. "El hecho de que yendo por el campo se encuentren un cadáver, no significa que ustedes hayan producido esa muerte", ha dicho. El Ministerio fiscal solicita 25 años de prisión para el acusado.