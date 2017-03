Un millar de estudiantes protestan en Madrid contra la "farsa" del pacto educativo

Alrededor de un millar de estudiantes --10.000, según el Sindicato de Estudiantes y 1.000, según la Delegación del Gobierno en Madrid-- han participado este jueves 9 de marzo en la manifestación contra la LOMCE, los recortes, el 'decreto 3+2' y también para advertir al Gobierno y a los partidos políticos de que no se creen en pacto educativo: "Es una farsa".

El número de asistentes a la marcha, convocada por el Sindicato de Estudiantes, ha sido muy inferior a la última, celebrada el pasado 26 de octubre, que coincidió con el discurso de investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y en la que el motivo principal era exigir la eliminación de las reválidas.

La secretaria general de esta organización estudiantil, Ana García, ha explicado que el descenso de participantes se debe a que "ha habido demasiadas manifestaciones en pocos días" y ha dicho que los jóvenes acudieron ayer "masivamente" a las marchas por el Día Internacional de la Mujer y "posiblemente" se estén reservando para ir a la de las 18.00 horas junto a padres y profesores.

La cabecera de la protesta ha arrancado a las 12.00 horas del final de la calle Atocha con la pancarta 'Fuera la LOMCE, los recortes y el 3+2' y ha llegado pasadas las 14.00 a la Puerta del Sol. Según han indicado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press, la marcha ha transcurrido "sin incidentes".

'El dinero público a escuelas públicas', 'con el PP hay 30.000 profesores menos', '3+2 es caro y clasista' o 'Escuela laica' han sido algunas de las pancartas portadas por los estudiantes, procedentes mayoritariamente de enseñanzas medias (ESO, Bachillerato y FP).

"Estamos en marzo y todavía no sabemos bien cómo va a ser la nueva Selectividad. Estamos hartos", ha afirmado Ana, alumna de 2º de Bachillerato, que ha asistido a la protesta junto a varios compañeros de clase, "preocupados" también por los precios de las matrículas universitarias, que, según ha asegurado uno de ellos, no va a poder pagar "como no las bajen" el curso que viene.

Amaia, estudiante de 1º de Publicidad y Relaciones Públicas, y de las pocas universitarias que ha participado en la manifestación del Sindicato de Estudiantes, ha indicado a Europa Press que "hay que defender la educación pública y exigir al Gobierno que no se puede recortar ni un euro más en Educación". "Es jugar con el futuro de millones de personas", ha apostillado.

Al término de la marcha, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, se ha dirigido a los asistentes, a los que ha alentado a "luchar" contra la política educativa del Gobierno y su propuesta de pacto educativo. "No nos creemos nada. Es una farsa", ha reiterado, para añadir que "mientras el Gobierno habla de pacto destruye la Educación, despide a profesores y aprueba leyes franquistas como la LOMCE".

"MENTIROSOS E HIPÓCRITAS"

Asimismo, ha dicho que no habrá pacto si no se deroga la LOMCE y se revierten los recortes en educación y ha asegurado que el PP, Ciudadanos y la gestora "golpista" del PSOE son unos "mentirosos e hipócritas" cuando hablan de alcanzar un consenso.

García ha denunciado que los diputados 'peperos' le "mandaron callar" durante su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados el pasado lunes y ha advertido de que les van a tener en la calle "una y mil veces". "Que se preparen", ha añadido.

También ha subrayado que "los 'peperos' son una minoría" mientras que los estudiantes, padres y profesores de la enseñanza pública son "una mayoría imparable en las calles". A su juicio, las protestas anteriores a ésta han servido para "tirar abajo" las 'reválidas' de la LOMCE.

Durante el trayecto se han escuchado numerosas consignas: "Ni reválida ni Selectividad, el hijo del obrero a la universidad" o "No nos engañan la LOMCE sigue en marcha" y otras en referencia a las mujeres muertas en España a causa de la violencia de género, como "Ni una menos".

"BRUTAL" SEGUIMIENTO DE LA HUELGA

Minutos antes de comenzar la protesta, esta líder estudiantil ha indicado que la jornada de huelga ha sido "histórica" y que los datos de seguimiento son "brutales", por encima del "90 por ciento" en Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña. Asimismo, ha señalado que "muchas facultades han amanecido cerradas".

En Madrid, a primera hora de la mañana, el CEIP Asunción Rincón del barrio de Chamberí abría sus puertas a los alumnos con un 20 por ciento menos de profesores, según ha indicado la dirección de este centro a Europa Press, que ha subrayado que se ha notado la ausencia de "muchos niños" por el respaldo de sus padres a la protesta.

En la misma manzana, el IES Centro de Formación Profesional Islas Filipinas estaba funcionando con todo su personal de administración y prácticamente con el equipo docente al completo. Sin embargo, según su directora, con el listado en la mano, de los 700 alumnos matriculados, más de la mitad, unos 400, no han aparecido por allí. El resto, tenía exámenes porque es la última semana de clase antes de las prácticas que comienzan la semana que viene.

"La huelga se ha planteado en un mal momento para los que estudiamos FP. Esta es la última semana de exámenes y, si no venimos, no tenemos posibilidad de repetirlos", han asegurado a Europa Press tres alumnos de FP de grado medio, que estaban en el hall del instituto repasando sus apuntes. También han admitido que hasta este miércoles desconocían la existencia de la huelga "y ya era tarde para pedirle al profesor que cambiara la prueba".

También en el IES Joaquín Turina, muy cerca de los centros anteriores, había exámenes de la segunda evaluación y, según la dirección, la jornada lectiva se estaba desarrollando con "absoluta normalidad". Según ha informado, solo han faltado tres de los casi 50 que tiene este instituto en plantilla y entre el alumnado la huelga ha tenido "poca incidencia", con la mayoría sentado en el aula.