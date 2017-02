Mishka, el husky que enamoró a Internet, lucha contra el cáncer

Se convirtió en toda una sensación en Internet, en un fenómeno viral desde que su vídeo se publicase a través de YouTube en un ya lejano 2008. En él, Mishka, una perra de la raza husky siberiano, deslumbró a todos por su tierna forma de ladrar, pues parecía que realmente estaba hablando y diciendo "I love you", –"Te quiero"–, un sonido que cautivó a miles y miles de internautas. Y es que el número de visualizaciones del clip en la plataforma de vídeos supera hoy los 101 millones.

Desde aquel momento, Mishka se convirtió en popular y en una habitual en las redes sociales, donde sus dueños, –su familia–, compartían sus aventuras para el deleite de sus seguidores.

Sin embargo, la última publicación ha hecho saltar todas las alarmas: "Lo siento. Desearía tener buenas noticias. Miskha tiene cáncer. Os quiere a todos".

I'm sorry, I wish I had good news. Mishka has cancer. She loves you all ❤️ #staystrong #prayformishka pic.twitter.com/pJRKszUyyI