La mitad de los jóvenes españoles no son religiosos, según un estudio

El 26% de los españoles no son religiosos, con catalanes y vascos como los menos creyentes

La mitad de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años se consideran adscritos a opciones de conciencia no religiosas y son el único grupo de edad en el que este colectivo supera al de las personas con conciencia religiosa, según recoge el informe 'Laicidad en cifras, 2016' de la Fundació Ferrer i Guàrdia, con datos de estudios estatales de 2016.

Los jóvenes no religiosos suponen en 2016 el 49,8%, frente al 48,8% que sí que lo son --un 1,4% no contesta--, unas cifras que contrastan con el grupo de mayores de 65 años, en el que los religiosos representan el 89,8% y los que no lo son suponen el 8,3%.

Las opciones de conciencia no religiosa han crecido en las últimas décadas en España de forma "sostenida y casi ininterrumpida", y mientras en 1980 solo representaban el 8,5% de la población, en 2016 esta cifra supone el 25,1%, que agrupa el 15,9% que se declara no creyente y el 9,2% que se posiciona como ateo --según datos recogidos en el barómetro del CIS--.

El 72,7% se define como creyente de alguna religión, con la católica como mayoritaria --con el 69,8% de la población--, mientras que las otras religiones agrupan el 2,9%, según expone el informe.

El crecimiento de las personas no adscritas a ninguna religión se ha acelerado entre 2000 y 2015, con una tendencia que parece mantenerse hasta la actualidad, aunque con una ligera desaceleración a partir de 2010, ha destacado el estudio, realizado por Hungria Panadero y Josep Mañé para la fundación.

CATALANES Y VASCOS, LOS MENOS CREYENTES

"La situación territorial también parece incidir sobre las opciones de conciencia", y entre las comunidades autónomas con más personas no creyentes destaca Catalunya (39%), el País Vasco (33,3%) y las Islas Baleares (32,9%), mientras que donde estas cifras son menores es en Murcia (9,2%), Aragón (16%), Castilla-La Mancha (16,6%) y Extremadura (16,6%).

En Cataluña, el 52% de los encuestados por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) se declaran creyentes y dicen que siempre lo han sido, mientras que el 29,7% nunca lo ha sido; el 13,7% afirma que ahora no es creyente pero lo había sido, mientras que el 2% es religioso y antes no lo era.

En el conjunto del Estado, el 30,7% de los alumnos de Primaria realizaron en el curso 2013-2014 actividades alternativas a la religión, una cifra que se incrementa hasta el 47% para los estudiantes de ESO y hasta el 66,5% en el Bachillerato, una cifra que se ha incrementado en términos generales en los últimos años.