La modelo con el "síndrome de ojo de gato" que está conquistando al mundo de la moda

Caitin Stickels, de 29 años de edad, nació con un trastorno raro llamado síndrome de Schmid-Fraccaro o más conocido como Síndrome del Ojo de Gato. Se trata de un trastorno cromosómico que causa agujeros en la estructura de los ojos y los hace parecer a los de un gato.

Pero mientras que a algunas personas les causa inseguridad, Caitin ha demostrado con una asombrosa producción de fotografías para V Magazine que se puede tener confianza en una misma y ser feliz. Fue el fotógrafo de alta costura Nick Knight quien la descubrió por Instagram, donde la joven ya contaba con más de 9.000 seguidores, según informa Metro.

En un post escrito para V Magazine, Caitin, que trabajó en el rodaje con su héroe y fotógrafo Nick Knight, dice que la sesión fue algo que "trabajar con Knight fue algo que ni siquiera podía soñar. Nunca fue superficial conmigo y es por eso que siempre lo he admirado y he mirado con cariño a revistas como V porque no tienen miedo de elevar su trabajo y llevarlo al siguiente nivel. Estaba contenta con ser pequeña en mi pequeño mundo haciendo el arte que yo hago, y entonces me llevaron a Cloud 9″.

Si bien el rodaje fue una revelación para ella, admite que nunca pensó que se había convertido en una modelo o una parte de la industria de la moda.

Además Caitin explicó que "siempre admiré desde lejos y mientras tanto traté de recrear mis propias expresiones a través de la moda, la fotografía y el arte. Esta colaboración ha sido el torbellino más hermoso de mi vida". Asegura que trabajar con Nick fue una experiencia increíble. "Sentí que podría haber trabajado con él durante días sin parar".

"Siempre he admirado a artistas brillantes con mentes milagrosamente creativas, especialmente en la industria de la moda, donde a menudo no se espera que el ser humano sea aceptado o exhibido de una manera artística".

Junto con el rodaje, Caitin también hizo un livestream donde los espectadores pudieron ver cómo fue la sesión, que fue una experiencia intimidante. "Fue fundamental para mí cuando Nick me preguntó si estaba cómoda, porque va junto con la razón por la que modelo en primer lugar. No hay nada que ocultar, ni siquiera si tienes miedo".

En última instancia, Caitin explicó que el rodaje fue "más allá de lo que ella podría haber imaginado". "Creo que trabajar con Nick Knight es el sueño de alguien que nunca me atreví a tener a mí mismo. Algunas personas se dan una oportunidad y sueño.