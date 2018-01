Un proyecto piloto aspira a monitorizar 700.000 vehículos con 'radares' de emisiones contaminantes en Madrid

Un proyecto piloto en el que participa un centro tecnológico de Valladolid aspira a monitorizar en Madrid un total de 700.000 vehículos con un dispositivo que identifica a los automóviles con emisiones altas de contaminantes.

Con la reparación de este tipo de vehículos, explica el centro en su página web, se espera una reducción de emisiones del 14,8 por ciento (CO), 2,8 por ciento (HC) y 22,7 por ciento (NOx, NO, NO2) del volumen total de emisiones.

Al respecto, desde el Ayuntamiento de Madrid han explicado a Europa Press que el Consistorio no forma parte de este proyecto y que este tipo de radares "no están regulados y no sirven para poner multas".