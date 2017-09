Muere el montañero granadino desaparecido en los Alpes tras sufrir un accidente

Así lo ha indicado la Federación Andaluza de Montañismo en un comunicado en el que detalla que el citado montañero, del Club Accilant, ha muerto en el Monte-Cervino tras un accidente mientras escalaba junto con otros dos compañeros del Club La Verea, mientras que un cuarto miembro de expedición, también del Club Accilant, no realizó la ascensión, quedándose abajo.



La federación detalla que el accidente se produjo el pasado miércoles 30 de agosto cuando descendían de la montaña y debido a las condiciones meteorológicas adversas no pudieron ser asistidos por los equipos de rescate. Tras la caída mortal de su compañero, los dos alpinistas volvieron a solicitar rescate, el cual no se pudo realizar teniendo que bajar ellos por sus propios medios hasta el refugio Carrel. Allí llegaron aproximadamente a las 16,00 horas del jueves 31 después de vivaquear la noche anterior en condiciones "de extrema dureza" debido a la meteorología adversa.



Juan Ramón y José Manuel -los montañeros que acompañaban a Antonio Jesús Vélez- fueron rescatados a primeras horas de la tarde de este viernes 1 de septiembre y se encuentran en el camping de Cervinia sin lesiones, según apunta la Federación Andaluza de Montañismo, que, "desde el momento en el que se tuvo notificación de la situación de los montañeros", se ha coordinado "junto con el Consulado español y el Ministerio de Asuntos Exteriores para dar información actualizada a los familiares y activar los servicios de asistencia después del rescate por parte del Servicio de Socorro Alpino de Cervinia".



La búsqueda de Antonio Jesús Vélez aún "continúa condicionada por la mala situación meteorológica en la zona", aunque, tras la declaración de sus compañeros, se tienen datos "más o menos precisos de su localización, próxima a la escala Jordan cerca la cumbre".



La Federación Andaluza de Montañismo expresa sus condolencias y se une "al dolor y pesar de la familia de Antonio, sus compañeros del Club Accilant, amigos y al pueblo de Iznalloz". Además, solicita a los clubes andaluces guardar un minuto de silencio en sus actividades de este fin de semana en memoria de Antonio Jesús Vélez Ruiz.