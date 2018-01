El movimiento feminista llama a la huelga el 8 de marzo para repensar las cargas que soportan las mujeres en España

EUROPA PRESS

El Movimiento Feminista, articulado en la Comisión 8 de Marzo, ha llamado a celebrar una huelga en esa fecha, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, para poner de manifiesto que "sin mujeres se para un país", denunciar la violencia, evidenciar las cargas que ellas soportan y obligar a la sociedad a repensar el modelo establecido de convivencia, de trabajo, de consumo y de cuidados.

La iniciativa se viene fraguando desde mayo de 2017 y se relaciona directamente con el Paro Mundial de Mujeres impulsado desde Argentina y secundado en 70 países al grito de "nos queremos vivas" el 8 de marzo de aquel año. Según explica a Europa Press la histórica feminista y activista de la Comisión Justa Montero, en este momento la organización "está negociando y dialogando" con los sindicatos para intentar recabar el mayor número de apoyos a la convocatoria de paro.

Esa huelga laboral, sobre la que los sindicatos mayoritarios consultados por Europa Press aún no se pronuncian, está dirigida principalmente a las mujeres porque el movimiento quiere evidenciar por un lado, los sectores que están más feminizados y por otro, el peso que tiene la mano de obra femenina en la economía de todo el país.

Montero afirma que sería además, la forma de involucrar a los hombres en la prestación de servicios mínimos, cubriendo aunque sólo sea por un día el trabajo que hacen las mujeres y padeciendo su problemas de desigualdad y precariedad en el trabajo.

Con todo, el paro laboral no es el único que plantea el movimiento, pues la convocatoria tiene tres ejes más: el estudiantil --y el Sindicato de Estudiantes ha anunciado este miércoles que llamará a vaciar las aulas el 8 de marzo--, el de consumo y el de cuidados, porque al final, se trata de que en esa jornada de protesta se ponga a prueba además, la capacidad de la sociedad para buscar alternativas a la sobrecarga que llevan las mujeres.

LOS CUIDADOS NO PARAN

"Es cierto que nosotras paramos pero los cuidados no paran y hay tareas de las que no se puede prescindir, como el cuidado de niños y personas dependientes, que es una necesidad vital que hay que cubrir. Se trata de que esta huelga, entendida como todo un proceso que lleva al 8 de marzo, permita que en los entornos familiares haya una puesta en común sobre cómo hacer para cubrir esos cuidados", explica Montero.

Según afirma, esa "conversación" en las familias pero también "en los barrios y en los pueblos", puede ser la primera piedra para "un cambio más general" porque "los hombres tendrán que ser ese día quienes hagan los malabares que haya que hacer para cubrir los cuidados" y en las comunidades "habrá que articular mecanismos para prestar una atención más colectiva, como llevar y recoger a los niños del colegio organizado de otra forma".

"Lo que queremos en definitiva es poner en evidencia que esto se colapsa si nosotras paramos y no se puede colapsar, porque los cuidados no pueden parar, y que tenemos que ver entre todos cómo nos organizamos para que esto siga funcionando, y si podemos organizarnos de otra forma, ¿Por qué no hacerlo así?", plantea.

"La idea --prosigue Montero--, es visibilizar no sólo lo que nosotras hacemos y lo importante que es para la vida cotidiana, sino también lo injusto de que no sea algo compartido. Ponerlo un día sobre la mesa puede implicar que se abran nuevos caminos para buscar soluciones porque con la huelga evidenciamos los problemas, que parecen no existir porque los solucionamos nosotras, pero que no son sólo individuales, también sociales y requieren una respuesta social".

No obstante, en la Comisión 8 de Marzo son conscientes de que no todas las mujeres pueden hacer huelga laboral, "porque las hay que tienen tal situación de precariedad que no pueden ni eso". Por eso el planteamiento es abierto y tiene más aristas y más formas de participar, como esa parte de huelga de consumo.

BOICOT A PRODUCTOS 'FEMENINOS'

Sobre este asunto, la organización plantea el paro porque mostrará "el lugar importante" que ocupa la población femenina "como sujeto y destinatario de productos", pero también en muchos casos como responsable de lo que se compra en el hogar. Llaman ese día a consumir "lo mínimo imprescindible" tanto en bienes como en servicios y suministros, y a evitar esos productos específicos para mujeres que por ello resultan más caros.

"Nosotras ponemos mucho hincapié en crear conciencia sobre la importancia de establecer redes de apoyo mutuo, lo que juega un papel muy importante en nuestra propuesta, y sobre la viabilidad de modelos como el de consumo o el de cuidados, que no creemos que sea una responsabilidad indivisual sino colectiva y comunitaria", señala Montero.

La activista destaca que "los hombres tienen un papel importante en esta huelga" porque otra forma de entenderla es reflexionar sobre la necesidad de "abrir espacios de convivencia y otra forma de entender las relaciones", cuestión que está ligada a la reivindicación global del Movimiento Feminista sobre los derechos individuales de las mujeres, como su derecho a vivir libres de violencia y a disponer de su cuerpo, de su integridad y de su vida.

De hecho, es la violencia el origen del argumentario que sustenta la movilización. "Porque nos faltan todas las mujeres que han sido asesinadas por el hecho de serlo, víctimas de feminicidio, y que cada día son más; porque 1.000 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en los últimos 14 años. Porque miles de mujeres sufrimos malos tratos por parte de nuestras parejas o exparejas porque siguen creyéndose dueños nuestros", dice el manifiesto sobre por qué el 8 de marzo hay que ir a la huelga.