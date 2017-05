Una mujer denuncia que lleva siete años "muerta y enterrada"

“Al principio me lo tomaba a broma”, cuenta a Informativostelecinco.com esta sevillana. Pero “me está ocasionando muchos problemas”. Y es que cada vez que ha tenido que “mover algún papel” (como el DNI, el carné de conducir…) o, simplemente, ir al médico, aparece la cuestión de que consta como muerta. “Me ven, coincide con el DNI, me tienen delante, intentan arreglar lo que pueden, me dicen ‘ya está solucionado’ pero me vuelve a pasar”, afirma esta sevillana que no tiene ninguna relación con, donde está la tumba con su nombre.