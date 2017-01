Cinco muertos en un tiroteo en un festival de música en México

Al menos cinco personas han perdido la vida en la madrugada de este lunes en Playa del Carmen, México. Los hechos se produjeron mientras se estaba celebrando el festival de música BPM, donde una empresa española estaba celebrando una fiesta de clausura, según informan medios locales.

El ataque ha tenido lugar en torno a las 02.30 horas de la mañana. Por el momento, las autoridades locales no se han pronunciado con respecto al suceso. Sin embargo, son muchos los que afirman que todo se debe a un ajuste de cuentas entre cárteles relacionados con la droga.

El Dj español, Paco Osuna que allí se encontraba, ha publicado un tweet en el que informa que está a salvo. La cifra de muertos puede ascender en las próximas horas.

Terrible what happen in playa del carmen,i'm safe but is horrible.