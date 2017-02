Una mujer muere tras ser atacada por el perro que había adoptado

El barrio neoyorkino de Queens ha vivido una tragedia muy inusual, y es que Louise Herminda fue encontrada muerta en su vivienda tras el ataque que sufrió del perro que había adoptado no hace demasiado, tal y como relata AMNewYork.

La policía encontró a la mujer de madrugada con un trauma en el torso, y aunque fue llevada al Centro Médico ‘NewYork-Presbyterian/Weill Cornell’, los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Su hijo también fue atacado y sufrió un trauma en su pierna izquierda, aunque su vida no ha corrido peligro debido a que sus heridas no eran graves.

Los hechos se conocieron cuando el hijo avisó a una vecina de ambos de madrugada, justo después del ataque. “ Mi madre se está muriendo”, fueron las palabras del hombre a la vecina para alertar sobre lo que había ocurrido en su casa”.

El mastín inglés que acabó con la vida de Louise ha sido trasladado al Centro de Cuidado de Animales de Manhattan, tal y como ha relatado un representante del caso. El perro, de unos siete años, fue adoptado por una familia en 2011, por lo que la mujer lo había acogido posteriormente.

Varios vecinos más aseguran que Louise siempre había tenido perros en casa, y que incluso algunos de ellos habían conocido el perro y que “parecía muy bueno y nunca había tenido problemas”.

Esta semana se llevará a cabo la autopsia de la mujer para determinar con total precisión la causa de la muerte.