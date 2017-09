La mujer de Málaga en búsqueda tras huir con sus hijas había denunciado violencia de género

La mujer contrajo matrimonio con un ciudadano de nacionalidad griega , con el que tuvo a las dos niñas. Al parecer, la pareja se separó y en los últimos tiempos no se veía a la mujer por el municipio, algo que no extrañó a los vecinos, ya que su pareja pasaba largas temporadas fuera trabajando. También se ha conocido que no había solicitado los servicios municipales del Centro de Información a la Mujer , al que se recurre ante presuntos casos de malos tratos. Por otro lado, según fuentes consultadas, la mujer no era usuaria de los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).