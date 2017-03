Una mujer da a luz a un niño y seis días después, a gemelas

Y además... Así cambia el cuerpo durante el embarazo

Una mujer de Yichang City (China) ha dado a luz a un niño y, seis días más tarde, a gemelas. Chen, que se casó con su marido en 2012, había estado recibiendo un tratamiento de fertilidad en Wuhan y en agosto del pasado año recibió la buena nueva: estaba embarazada de trillizos.

El 21 de febrero, Chen acudió al hospital después de ponerse de parto. Dio a luz un niño que pesó 1,44 kilos, pero las contracciones cesaron. Los médicos decidieron no realizarle cesárea y que continuara con el embarazo. Seis días más tarde, el 27 de febrero, dio a luz a las gemelas por parto natural, al igual que con su primer hijo. “Siempre soñé con tener un hijo cuando no podía quedarme embarazada. Ahora tengo tres y no sé qué hacer”, ha dicho la recién estrenada madre, como recoge China News.

Chen había tenido un embarazo de trillizos dizigóticos, en el que el niño había estado en una “bolsa” diferente al de sus hermanas y por ello se produjo este particular parto. La matrona ha confirmado al citado medio que es la primera vez en sus 20 años como especialista.