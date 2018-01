Una mujer realiza un trasplante de ala a una mariposa de forma casera

La mariposa reina puede vivir desde dos semanas hasta cinco meses. Sin embargo, la vida de esta mariposa estaba en peligro debido a las graves heridas que presentaba en una de sus alas. Por suerte, Romy McCloskey se dio cuenta de que algo no iba bien y reconstruyó con sus propias manos el ala rota. El resultado fue sorprendente.

Las mariposas reinas no suelen vivir mucho tiempo y como máximo, consiguen sobrevivir cinco meses siempre que estén sanas. No obstante, no es el caso de esta mariposa, que tenía un ala completamente destrozada , lo que le impedía volar correctamente.