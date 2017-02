Deja a su mujer por una muñeca sexual

Nakajima compró a Saori, la muñeca de silicona, hace seis años, con una finalidad sexual cuando estaba fuera de casa por motivos de trabajo. Con el paso de los meses, la relación física se convirtió en una relación sentimental.

"Estoy cansado de los humanos modernos racionales, son seres sin corazón" explica Senji, que vive con su muñeca en Tokio, según 'Daily Star'. Saori, en cambio, "nunca traiciona, ni siquiera por dinero", explicó el japonés, sin especificar dónde se encuentran ni qué relación mantiene con su esposa e hijos.

