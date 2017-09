Hallan muertos a dos músicos en la misma casa donde se encontró el cuerpo de otro hombre unos días antes

Los cuerpos de Max Martin y Joshua Lambert-Price fueron encontrados en la noche del marte en circunstancias aún no explicadas y que parecen tener relación con drogas, informa Daily Mail

Días antes se encontró el cuerpo de otra persona en el mismo sitio, pero la Policía de Kent ha rehusado confirmar si las muertes están relacionadas, aunque no están siendo tratadas como sospechosas.

Eran dos músicos conocidos en la zona y sus amigos y conocidos se han despedido de ellos en las redes sociales. La cantante de jazz y soul Dulcie May Moreno ha dicho que está “luchando para entender el hecho de que hemos perdido a Joshua Jack Lambert-Price y a Maximum Martin. Dos músicos muy queridos y amigos”.

Arthur Bates añade que “no me lo puedo creer. Cuando pienso en Canterbury, Max es una de las primeras cosas que se me ocurren. Le conocí en una noche de micro abierto hace unos tres años y siempre fue un gran placer verle cuando pasaba por allí. Un auténtico músico, entusiasta con un corazón de oro y que siempre me hacía reír”.