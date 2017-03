Sigue la búsqueda de los dos pescadores desaparecidos en el naufragio en Barcelona

Continúa la búsqueda de los dos pescadores que desaparecieron en la tarde ayer en el puerto de Barcelona. Su embarcación chocó contra un mercante ruso, hundiéndose en cuestión de segundos. Uno de ellos es un senegalés de 37 años, y el otro un marroquí de 34. En el mismo barco viajaban otros dos hombres, españoles, que fueron rescatados poco después del naufragio con síntomas de hipotermia. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, la principal es que los desaparecidos no tuvieron tiempo de abandonar el pesquero antes de hundirse. El barco reposa a unos 170 metros de profundidad, dónde solo se puede llegar con un submarino, que todavía no ha llegado al puerto. Las condiciones de búsqueda y la temperatura del agua hacen casi imposible que hayan sobrevivido. El resto de pesqueros han decidido que hoy no saldrán a faenar en señal de duelo por el accidente.