Una niña recibe apoyo de extraños después de que se quedara sola en su cumpleaños

Kinley Montgomery, de 6 años de edad es una niña de Champaign, Illinois. Estaba tan emocionada por su cumpleaños que invitó a todos sus amigos de la escuela a una fiesta en la bolera.

Pero una foto publicada en Twitter por su hermana mayor, Kelsey, de 18 años, demostró que solamente una persona fue la que se presentó a la fiesta. Esta fue su mejor amiga, Jayla, a pesar de que todos los invitados habían recibido la invitación.

Su hermana mayor estaba destrozada por Kinley, y escribió a sus seguidores de Twitter para contar todo lo que había sucedido.

Según una entrevista con BuzzFeed News y que publica el diario británico ‘ Mirror’, los otros niños no se habían presentado a la fiesta porque estaban "todos enfermos". Sin embargo, Kinley disfrutó de su fiesta y su familia aseguró que se divirtió con Jayla.

Kelsey dijo: "Mi madre y mi abuela alquilaron la barra de una bolera y prepararon una mesa con su pastel, globos, cubiertos, helados y pequeños regalos para las chicas que iban a venir. Estaban esperando a que sus amigos vinieran, pero nunca lo hicieron después de unos 30 minutos, decidimos entrar y comenzar el juego de mini golf de neón".

"Se tomaron de las manos y se rieron y pasaron un buen rato. También jugaron en la galería y obtuvieron premios con los boletos que ganaron juntas", aseguraba.

