Testimonio de una madre a la que le robaron a su bebé: "Me culpo a mí misma"

Según ha desvelado el periódico The Washington Post , ese terrible 2 de diciembre de 1983 se acercó una. Mientras estaba esperando a que llegase la hora para quearrancase, esta mujer que apenas tenía unoscomenzó a charlar con ella para así poder amenizar la espera.

En la entrevista que ha concedido al medio americano, Williams confiesa que se encontraba realmente cansada al haber tenido que viajar previamente en otro autobús , ella tan solo se encontraba en Washington porque era el lugar donde tenía que hacer el intercambio de transporte para llegar a su destino. Fue por eso mismo por lo que accedió a que la desconocida cambiase los pañales a su bebé . Lo que ella no sabía es que ese ofrecimiento cortés se convertiría en un rapto .

La angustia de Eleanor Williams comenzó a desatarse cuando los minutos pasaron y la desconocida no regresaba con su hija. " La fue a cambiar y ya no la vi nunca más " declara entre lágrimas en la entrevista la mujer. 34 años después el caso sigue abierto y todavía no se ha encontrado a April Nicole . Ha sido ahora cuando los medios se han vuelto a hacer eco de su desaparición gracias a las redes sociales y a la insistencia de su madre .