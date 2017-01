Sin identificar el niño hallado muerto en la playa de Barbate

Siguen investigando quién es el niño cuyo cadáver apareció el viernes en una playa de Barbate. Ayer, el alcalde de la localidad le puso nombre pero la Guardia Civil le lleva la contraria. No saben quién es. Aunque lo sospechan. Podría ser una víctima más del naufragio de una patera, hace quince días, que dejó al menos seis muertos. No hay con quien comparar las huellas del niño. Los agentes trabajan con las imágenes que tomaron en la playa para averiguar su identidad. Su cuerpo descansa en el tanatorio de Cádiz, mientras crece la polémica por el silencio del Gobierno tras su hallazgo. El alcalde exige a la subdelegación del Gobierno en Cádiz explicaciones de por qué no fue informado. ONG's y el Obispado acusan al Gobierno de ocultar la información para evitar el revuelo que provocó otra imagen parecida, la del pequeño Aylan en la costa turca. Esta vez ha ocurrido en una playa de España.