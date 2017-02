Más de 219.000 familias numerosas en España disfrutan de un bono social para la electricidad y piden que se mantenga

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido este miércoles que se mantenga el acceso al bono social para la electricidad del que gozan en la actualidad 219.000 hogares con tres o más hijos, y se proteja especialmente a los que tienen menos recursos.

Según explica la organización en un comunicado, llevan "meses" reuniéndose con las fuerzas políticas y con representantes del Gobierno para dar a conocer la realidad y necesidades de estas familias a fin de que no se queden fuera del nuevo reglamento donde se establecerán los requisitos para acceder a esta tarifa social.

En la regulación se introducirán "algunas modificaciones tras el proceso iniciado a final de año con las compañías eléctricas en relación a la financiación del bono social", un proceso en el que el Gobierno, tal y como señala la FEFN, se ha planteado la posibilidad de hacer algunos cambios, como establecer límites de renta.

Para la FEFN, las familias numerosas, que son el 9% de los 2,4 millones de hogares que tienen esta tarifa especial, deberían mantenerla "como medida de protección económica que compense la aportación que estos hogares hacen a la sociedad en forma de capital humano".

"Esto es algo lógico, que se hace en muchos otros países de Europa, donde estas familias son consideradas un bien social por el activo que suponen los hijos", explica la presidenta de la FEFN, Eva Holgado.

En su opinión, "los Gobiernos deben compensar a estas familias a través de la aplicación de medidas transversales en todas las materias (energía, fiscalidad, empleo, vivienda, educación, transporte); y más con el grave problema demográfico en el que se encuentra España a medio-largo plazo".

La organización destaca la "paradoja" que a su juicio se produce con las familias numerosas, "que no sólo no son apoyadas, sino que a menudo se ven penalizadas en éste y en otros suministros", al tener que pagar más por haber contratado una potencia mayor, cuando realmente su consumo 'per cápita' es menor que el de otros hogares.

"Estas familias tienen necesidades energéticas mayores por una cuestión evidente de número: al ser más, consumen más: más lavadoras, más duchas, más lavavajillas, calefacción... Tienen un consumo elevado, pero resulta que si se calcula el consumo por persona, se comprueba que son hogares con un consumo mucho más eficiente y responsable que otros más pequeños, donde cuesta llenar una lavadora para poder ponerla", dice Holgado.

La FEFN defiende que, además de proteger a las familias numerosas por principio como medida de apoyo a las familias que más aportan a la sociedad, en el bono social se debe apoyar de manera especial a los más vulnerables, entre ellos, a una parte importante de las familias numerosas que tienen dificultades económicas.

Recuerda que según el Informe sobre Pobreza de FOESSA (Cáritas), el 44% de las familias numerosas son vulnerables o están en riesgo de vulnerabilidad social. Para estos casos, y de acuerdo a la naturaleza del propio bono, la entidad pide que la bonificación (25% en el bono social) sea mayor y que lo sea en función del límite de renta.