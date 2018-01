El obispado de Alicante cita al cura que propuso una prueba psiquiátrica a sacerdotes para luchar contra la pederastia

El Obispado de Orihuela-Alicante ha citado "de forma inmediata y formalmente" al párroco de l'Alfàs del Pi, Miguel Ángel Schiller, por las afirmaciones que vertió en su página personal de Facebook en las que arremetía contra la pederastia en la Iglesia y en las que proponía una revisión psiquiátrica periódica para los sacerdotes que trataran con menores.

Entre esos mensajes había escrito, entre otras cosas, "ojalá caiga toda ley penal sobre ellos"; y agregaba, ante la interpelación de un fiel, que no se había prostituido "por un cargo u honor clerical", que era un "puto trabajador de a pie" y que: "Aún no me ha dado por el culo".