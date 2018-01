Los obispos quieren reunirse con el Gobierno para "aclarar" qué bienes de la Iglesia están exentos de impuestos

La Conferencia Episcopal Española quiere reunirse con el Gobierno para "aclarar" qué bienes de la Iglesia están exentos de impuestos y cuáles no, después de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que dictó que la exención fiscal del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de que disfruta la Iglesia Católica en España puede ser una ayuda de Estado ilegal si las actividades ejercidas tienen naturaleza económica y después de que este lunes 16 de enero un juzgado madrileño obligara a pagar este impuesto a un colegio religioso, por ampliar sus instalaciones.

Según ha indicado, cuando se conoció la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, desde la Conferencia Episcopal se pusieron "a disposición del Gobierno para buscar una solución", aunque ha precisado que aún no tienen fecha para la reunión. "Por parte de la Iglesia no hay ningún problema en sentarse a ver lo que corresponde y lo que no corresponde", ha matizado.