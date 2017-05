Con 11 años, es obligada a casarse con su violador después de dejarla embarazada

La niña ha asegurado que la obligaron . "Mi mamá me preguntó si quería casarme, y yo le contesté que no sabía, le dije que qué era el matrimonio, que cómo tenía que actuar como esposa", dijo la pequeña, a lo que su madre le respondió que tenía que casarse.



La licencia de matrimonio claramente enumera la fecha de nacimiento de la niña, lo que implica que los funcionarios en el Condado de Pinellas eran conscientes de su edad cuando se emitió.



Ahora, ya una adulta, la víctima forma parte de una campaña para acabar con el matrimonio de niños, que todavía se permite en varios estados de EEUU. Ha asegurado a varios medios de comunicación que su vida con su esposo violador fue "terrible" y que arruinó su infancia .



El matrimonio se rompió después de algún tiempo, pero ella se perdió el colegio y dio a luz a nueve hijos durante la "relación". Y añadió que con 11 años "no se puede conseguir un trabajo, no se puede obtener un coche, no se puede obtener una licencia, no se puede firmar un contrato de arrendamiento, así que ¿por qué permitir que alguien se case cuando todavía es tan joven?".



Unchained At Last, una organización sin fines de lucro en los Estados Unidos dedicada a ayudar a las mujeres a escapar o a resistir a los matrimonios forzados, pues unos 250.000 matrimonios infantiles se registraron en todo el país, mientras que unos 57.800 estadounidenses de entre 15 y 17 años se casaron en 2014, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos.



En Florida, la edad mínima legal para que los hombres y las mujeres se casen con el consentimiento de los padres es de 16, pero en el caso de menores de 18 años, un juez tiene la discreción sobre si dar o no una licencia en caso de que la pareja tenga un hijo o lo esté esperando.