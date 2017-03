El amor de un pequeño oso panda supera todos los obstáculos

El cariño de este osezno por su cuidador no entiende de obstáculos. El pequeño oso panda de un refugio de la provincia china de Sichuan no quiere separarse de su cuidador. Aunque el hombre lo aparta y lo aleja para poder seguir trabajando, el panda no desiste de su empeño y vuelve una y otra vez a engancharse a la pierna del cuidador. El vídeo de ipanda.com se ha vuelto viral gracias a la ternura de este osezno.