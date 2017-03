El padre de Pablo Ráez: “Sabía que se moría, hizo todo lo que pudo hasta el final”

"Empiezo a asimilar lo que ha pasado. Todo es muy raro: pongo la tele y todavía sale mi hijo diciendo que no pasa nada", ha explicado Paco Ráez emocionado en una entrevista en Onda Cero.

Ha contado que "el final fue muy duro. Las últimas dos semanas fueron muy tristes. Él todo el tiempo estuvo luchando. El día anterior fue un clamor de dolor. Sabía que se moría, pero hizo todo lo que pudo hasta el último momento. Los últimos días no podía hablar, se quejaba. Tras mucho sufrir, llegó el momento y se fue, con una sonrisa… su cara ya sonrió otra vez".

Paco ha dicho que su hijo "era un soñador. Soñaba que se curaría; y, si no, que su vida fuera útil. Fue un niño muy feliz, siempre riendo. Un día me dijo ‘papá, mi infancia ha sido muy felíz’. No quería morirse".

El padre de Pablo Ráez ha lamentado que él no haya podido ver cómo han aumentado las donaciones de médula. "Creo que el reto de un millón de donaciones se superará pronto y que la vida continuará con otra gente proponiendo retos", ha afirmado orgulloso.

"No tiene lógica que un padre tenga que enterrar a un hijo, pero es como tenía que pasar. Yo no pienso dejar de buscar la felicidad y sonreír. Mi homenaje a mi hijo es seguir adelante", ha apuntado Paco Raéz que ha querido dar las "gracias a toda la prensa. Sin ellos, Pablo no hubiera podido transmitir su mensaje. Mi homenaje a los periodistas".